Россия готова встать на защиту жителей 'Л/ДНР', – глава Госдумы РФ

Глава нелегитимной Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия готова защищать жителей "ДНР" и "ЛНР". Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы "провоцирует начало большой войны".

Об этом говорится в Telegram-канале Володина. Кроме того, он обвинил Киев, что тот якобы "не выполняет Минские соглашения".

"Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", наша страна встанет на их защиту", – сказал он.

Представитель страны-агрессора обвинил украинского президента в "провоцировании войны" и заявил, что политик это делает, заручившись поддержкой западных стран.

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Володин сказал, что информация, поступающая из "ДНР" и "ЛНР", очень тревожная. Также он считает, что вина за эвакуацию жителей Донбассе лежит на Украине – якобы из-за обстрелов.

Отметим, что накануне глава Кремля Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы. Документ вступил в силу с 18 февраля.

Напомним, про американский президент Джо Байден выступил с коротким брифингом относительно обострения на Донбассе. Он сказал, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но он считает, что все еще можно решить по дипломатическим путем. По словам Байдена, нападение может произойти в ближайшие дни или недели, а целью станет Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты накануне начали распространять фейки о том, что ВСУ якобы готовятся к наступлению на Донбассе. Несмотря на опровержение со стороны украинских военных, на следующий день они объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.