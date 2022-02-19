Россия готова встать на защиту жителей "Л/ДНР", – глава Госдумы РФ
Глава нелегитимной Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия готова защищать жителей "ДНР" и "ЛНР". Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы "провоцирует начало большой войны".
Об этом говорится в Telegram-канале Володина. Кроме того, он обвинил Киев, что тот якобы "не выполняет Минские соглашения".
"Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", наша страна встанет на их защиту", – сказал он.
Представитель страны-агрессора обвинил украинского президента в "провоцировании войны" и заявил, что политик это делает, заручившись поддержкой западных стран.
Володин сказал, что информация, поступающая из "ДНР" и "ЛНР", очень тревожная. Также он считает, что вина за эвакуацию жителей Донбассе лежит на Украине – якобы из-за обстрелов.
Отметим, что накануне глава Кремля Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы. Документ вступил в силу с 18 февраля.
Напомним, про американский президент Джо Байден выступил с коротким брифингом относительно обострения на Донбассе. Он сказал, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но он считает, что все еще можно решить по дипломатическим путем. По словам Байдена, нападение может произойти в ближайшие дни или недели, а целью станет Киев.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты накануне начали распространять фейки о том, что ВСУ якобы готовятся к наступлению на Донбассе. Несмотря на опровержение со стороны украинских военных, на следующий день они объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.