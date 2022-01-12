Россия не обязалась отвести войска от границ Украины, – Шерман
На заседании Совета Россия – НАТО, состоявшемся 12 января в Брюсселе, РФ не взяла на себя обязательства по отводу своей военной техники от границ украинского государства. В то же время, российская сторона не озвучила и утверждения о невозможности деэскалации.
Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман под итогами переговоров на брифинге в штаб-квартире Альянса. Трансляция велась на Youtube- канале Госдепа (чтобы посмотреть видео, доскрлльте до конца страницы).
По мнению Шерман, трудно понять, почему РФ чувствует угрозу от Украины. Россия, как сказала чиновник, вместе с Соединенными штатами являются "обладателями двух крупнейших ядерных сил на Земле".
"У России есть опасения относительно безопасности, но это большая страна, постоянный член Совбеза ООН, она имеет самый большой военный контингент в Европе, без учета ядерного оружия", – сказала она.
Шерман подчеркнула, что переговоры в Брюсселе дали результат, которого Россия не стремилась добиться и которого не ожидала. Речь идет о том, что своими требованиями по так называемым гарантиям безопасности Россия объединила НАТО, всю Европу, а также государства, не являющиеся членами Альянса "вокруг одинакового набора принципов, ожиданий и приверженности дипломатическому пути урегулирования конфликта".
Она добавила, что новых заявлений от России в Брюсселе не прозвучало. Представители страны, по ее словам, не давали согласия на еще один раунд переговоров. В то же время, категорического "нет" по этому вопросу от них также не было услышано.
Напомним: во время встречи представители Российской Федерации и 30 государств-членов Североатлантического альянса обсудили, среди прочего, три главных вопроса. Эти вопросы содержали европейскую безопасность, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков. Заседание началось около 11:00 по Киеву и длилось около четырех часов. Все, что известно о переговорах – в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не видит возможностей для компромисса по требованиям России о так называемых гарантиях безопасности. При этом она подчеркнула, что диалог с Россией есть.