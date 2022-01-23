В Британии назвали маловероятной отправку своих войск в Украину, но готовы оказать другую помощь

Британия имеет свой пакет военной помощи Украине на случай вторжения на ее территории сил Российской Федерации. Однако маловероятно, что он будет предусматривать отправку военнослужащих.

Об этом в эфире Sky News заявил вице-премьер-министр страны Доминик Рааб. В то же время подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае новой агрессии.

По его словам, Британия охотно участвует в программе обучения военных, "чтобы поддержать украинцев".

"Но думаю, очень маловероятно, что мы это сделаем (направим военных. – Ред.), – отметил Раб.

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Британский вице-премьер заверил, что его страна будет поддерживать украинское государство вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО. Кроме того, он предупредил Российскую Федерацию о серьезных последствиях в случае агрессии в отношении Украины.

Напомним: 19 января два транспортных самолета RAF C-17 Королевских ВВС привезли украинскую столицу противотанковые ракеты. При этом находившиеся в самолетах военные остались в стране для обучения своих коллег-украинцев.

Министр обороны Британии Бен Воллес заявил, что Лондон уже передал Киеву 2000 противотанковых ракетных комплексов, и готов предоставлять еще большее вооружение для предотвращения вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после поставок Украине британского вооружения, 22 января в Киев прибыла первая партия военной помощи от США. В частности, было доставлено более 90 тонн летального оружия.

Вашингтон разрешил Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger.