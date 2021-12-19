В Британии назвали маловероятной отправку своих войск в Украину: мы не должны обманывать людей

В Британии отказались от идеи отправить в Украину несколько сотен спецназовцев для сдерживания угрозы вторжения войск России на ее территорию. Там в том числе апеллируют к тому факту, что страна не является членом НАТО.

Такое мнение высказал британский министр обороны Бен Уоллес в эфире телеканала Spectator TV. Одноименное издание подчеркивает: если возникнет конфликт, теперь очевидно, что украинское государство "будет сражаться в одиночку".

"Это факт, что она не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей на этом, как мы это делаем", – заявил глава МИД Британии.

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Ранее же он неоднозначно относился к русского военному вмешательству, говоря только, что британцы могут использовать "оборонительный потенциал" против действий главы РФ Владимира Путина.

СМИ отмечает, что таким образом Британия просто "последовала примеру Америки". Как известно, две недели назад президент США Джо Байден констатировал, что что вопрос по отправке американских войск для защиты Украины "не обсуждается".

"Теперь мы знаем пределы военной поддержки Украины Западом. Если развертывание войск было исключено как Британией, так и Америкой – крупнейшими сторонниками Украины, – продажи оружия станут для них максимальной выгодой. США уже начали продавать украинцам противотанковые ракеты Javelin, а Киев запросил американские ракеты класса "земля-воздух", – говорится в сообщении со ссылкой на материалы американских СМИ, где указывают, что Байден рассматривает возможность перенаправления в Украину вертолетов и и другой военной техники, первоначально предназначавшейся для Афганистана.

На вопрос журналиста телеканала, присоединится ли Британия к США и вооружит ли Украину, министр оборони Уоллес не дал однозначного ответа.

"Мы еще не начали оказывать такую помощь. Мы постоянно изучаем все варианты", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Британии была создана опергруппа из не менее 600 спецназовцев. Предполагалось, что ее могут могут отправить в Украину из-за угрозы новой российской агрессии.