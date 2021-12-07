Британия заявила о готовности использовать все средства, чтобы не допустить агрессии РФ в отношении Украины

Правительство Британии будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любого вторжения России в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

В преддверии видеозвонка президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина он поговорил с американским и другими мировыми лидерами, чтобы договориться о "едином фронте". Об этом сообщает пишет The Independent.

Отмечается, что в телефонном разговоре также участвовали исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги.

Как и Джонсон, который пообещал прибегнуть ко всем средствам для недопущения российской агрессии по отношению к Украине, они призвали РФ снизить уровень напряженности. А также подтвердили их прочную поддержку территориальной целостности украинского государства.

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"Лидеры согласились с тем, что недавние встречи глав министерств иностранных дел G20 и НАТО были полезными площадками для обсуждения этой темы", – цитирует издание.

В канцелярии британского премьера также добавили, что политики указали на необходимость обеспечения единого фронта перед лицом угроз и агрессии, которые исходят со стороны России.

"Джонсон сказал, что Британия продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", – говорится в сообщении.

Там отметили, что лидеры договорились провести еще один такой разговор уже после видеопереговоров Байдена и Путина, запланированных на 7 декабря.

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