Украина обратилась к США относительно получения ЗРК Patriot – CNN

На фоне угрозы вторжения войск Российской Федерации в Украину Киев попросил у Вашингтона предоставить систему противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Об этом сообщает издание CNN. В своем материале журналисты ссылаются на информацию от американских высокопоставленных чиновников (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Источники в первую очередь указали на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Он подчеркнул, что подобные поставки вооружения "могут быть восприняты как очень провокационные" со стороны той же России.

Видео дня

Особенно сейчас, когда не только США, но и НАТО и вся Европа прилагают усилия, чтобы "добиться деэскалации от Москвы".

В то же время отмечается, что США не исключают вероятности предоставления "Патриотов" и другого вооружения Украине в будущем.

По данным издания, пока администрация американского лидера Джо Байдена размышляет, следует ли отправлять Киеву больше оружия и оборудования.

Что касается размещения американских войск на территории Украины, то это, подчеркивается в материале, в США исключают.

Справка: MIM-104 Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и ее союзниками. Он состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Отметим, что на прошлой неделе Украина должна была получить от США вооружение в рамках пакета военной помощи на $60 миллионов. В частности, речь шла о стрелковом оружии и боеприпасах.

Также страна закупила вооружение у Литвы, необходимое для борьбы с российскими беспилотниками в зоне проведения Операции Объединенных сил. Они были приобретены через систему NSPA, которая является "натовским" вариантом Amazon.

Как сообщал OBOZREVATEL: