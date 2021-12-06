Резников призвал Канаду, США и Британию направить военных к границе с РФ: пока не поздно

США, Великобритания и Канада могли бы направить своих военных к границе с Россией. Это можно сделать в рамках программы обучения в Украине, расширив ее.

Такое заявление глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сделал в интервью The Globe and Мail. По словам главы ведомства, если медлить, может оказаться уже поздно.

Министр сказал, что перечисленные страны должны быстро оказать военную поддержку Украине.

"Американские и британские солдаты могут быть размещены на позициях вблизи линии фронта. У вас есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пришлите 500 инструкторов", – сказал Резников.

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По его словам, войска нужно разместить в видимых для России городах – Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе, а также на Змеином острове.

Кроме того, министр заявил о необходимости "быстрого ответа" союзников в помощи с решением проблемы нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военных судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США располагает данными, которые могут свидетельствовать о подготовке полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Для этого Москва может задействовать 175 тысяч военных одновременно с нескольких направлений.

Сейчас, отмечается в заявлении, возле границ Украины сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ, что составляет лишь половину от количества, которое планируется перебросить.