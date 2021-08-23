Между Зеленским и Байденом должна образоваться 'химия', – Климкин

Главным итогом встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом должно стать взаимопонимание. Между двумя главами государств должна образоваться "химия".

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Для меня ключевой результат встречи Зеленского и Байдена – такой, который нельзя потрогать руками. Это химия", – заметил дипломат (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца этой новости).

По его словам, конкретные решения, которые могут быть приняты во время встречи, являются второстепенными по сравнению с построение партнерских отношений между США и Украиной как таковых.

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"Они должны чувствовать друг друга и в будущем, я очень надеюсь, должны хотя бы минимально доверять друг другу, учитывая российскую угрозу, масштаб задач внутри страны и необходимость при президенте Байдене сделать следующий шаг от партнерства к союзничеству", – сказал Климкин.

"Ключевая история – это доверие и построение последовательного партнерства с США. Если это удастся хотя бы на 20%, это уже результат", – подчеркнул он.

В то же время дипломат не исключил, что будут достигнуты и определенные соглашения. Тем более, что часть из них готовилась дипломатическими корпусами обеих стран в течение длительного времени.

Как писал OBOZREVATEL, встреча Зеленского с Байденом запланирована на понедельник, 30 августа. В Офисе президента Украины сообщили о деталях подготовки к этому событию.