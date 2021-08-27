Изменится ли дата встречи Байдена и Зеленского из-за событий в Афганистане? Эксклюзив
Президент Украины Владимир Зеленский собирается с рабочей поездкой в США, в тот момент, когда президент Джо Байден решает проблемы после разгромной эвакуации из Кабула, где погибли американские солдаты.
OBOZREVATEL эксклюзивно узнал в Офисе президента, будет ли изменена дата встречи лидеров Украины и США из-за обострения ситуации в Афганистане. Предварительно Зеленский планировал лететь в конце августа.
"Насколько мне известно, даты не меняются", – сообщил информированный источник в ОП.
Зеленский посетит Вашингтон с рабочим визитом 31 августа, тогда состоится аудиенция с главой Белого Дома Джо Байденом. Ранее в ОП сообщали, что американская сторона готова подписать ряд документов с Украиной. В частности, об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.
Добавим, что подготовка поездки в ОП проходит интенсивно, ведь Зеленский планирует посетить несколько Штатов. Члены американского Конгресса сообщали, что намерены выразить ему поддержку, которая может повлиять на ход разговора с Байденом.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Кабуле состоялась резня американских солдат, которых правительство послало спасать своих соотечественников. Согласно последним данным, пострадали в Афганистане более 1300 человек, умерли – более 100, включая 13 американских военных.
Байден сказал, что за последние 12 часов из аэропорта Кабула эвакуировали семь тысяч человек, а с 15 августа более 100 000.