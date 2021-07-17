У Зеленского сказали, когда состоится встреча с Байденом

В Офисе президента заявили, что встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом все-таки состоится. Это произойдет ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает "Суспильне". Он подтвердил, что изначальные сроки немного сместились, однако посоветовал "не делать из этого трагедию".

Представитель ОП также опроверг информацию, что Белый дом отложил встречу президентов якобы из-за скандала вокруг смены руководства компании "Нафтогаз".

"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", – добавил Никифоров.

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О переносе встречи политиков также сегодня сообщили СМИ. Отмечается, что Вашингтон хочет провести визит в конце августа, ко Дню Независимости Украины. Такое предложение вызвало недовольство украинкой стороны, поскольку изначально визит планировали на июль.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский заявил, что ожидает от встречи с американским коллегой взаимопонимания и поддержки по трем ключевым направлениям для страны. Политик также озвучил ряд вопросов, которые намерен поднять во время визита в Белый дом.