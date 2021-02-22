Уруского заметили рядом с Кадыровым на выставке оружия в ОАЭ. Фото

На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с лидером Чечни, соратником президента России Рамзаном Кадыровым.

Соответствующее фото в редакцию OBOZREVATEL прислали читатели. Снимок был сделан во время открытия мероприятия 21 февраля. На нем видно, что Уруский и Кадыров идут мимо друг друга.

Отметим, что в Абу-даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook и публиковал фото с места событий.

"Во главе украинской официальной делегации нахожусь в Абу-Даби, на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники", – писал Уруский.

Чиновник также отмечал, что ознакомился с украинской экспозицией, на которой представлены макеты наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", танка "Оплот", БТР-4, разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300", высокоточной реактивной системы "Ольха", ракетного катера "Богомол", ПТРК "Корсар".

По словам вице-премьера, в Абу-Даби он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. Что касается Кадырова, то о нем он не упоминал.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с Уруским украинскую делегацию на выставке в ОАЭ возглавил директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Там концерн намерен представить свои новейшие оружейные разработки для поиска потенциальных заказчиков по всему миру.