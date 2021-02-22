Шмыгаль отреагировал на новость OBOZREVATEL об Уруском с Кадыровым в ОАЭ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на материал OBOZREVATEL о фото с выставки оружия в Абу-Даби, где вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили возле лидера Чечни, соратника президента России Рамзана Кадырова.
Глава украинского правительства поделился фотографией на личной странице в Facebook. В частности, он потребовал объяснений от Уруского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – написал Шмыгаль.
Напомним, в сети также появилось видео, сделанное на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где Уруский идет рядом с Кадыровым.
Известно, что вице-премьер поехал в ОАЭ во главе украинской делегации, которая представляет свою оружейную экспозицию для продажи.
Журналисты OBOZREVATEL попытались связаться с пресс-секретарем Уруского, однако он не отвечает на звонки. Поэтому пока прояснить ситуацию не удалось.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Уруский сам активно постил фото с выставки в Абу-Даби. Судя по ним, на снимках и видео с Кадыровым запечатлен именно он (тот же костюм, маска).
Напомним, выставка IDEX-2021 стартовала в ОАЭ 21 февраля. В ней также приняло участие руководство "Укроборонпрома".