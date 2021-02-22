Шмыгаль отреагировал на новость OBOZREVATEL об Уруском с Кадыровым в ОАЭ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на материал OBOZREVATEL о фото с выставки оружия в Абу-Даби, где вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили возле лидера Чечни, соратника президента России Рамзана Кадырова.

Глава украинского правительства поделился фотографией на личной странице в Facebook. В частности, он потребовал объяснений от Уруского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – написал Шмыгаль.

Напомним, в сети также появилось видео, сделанное на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где Уруский идет рядом с Кадыровым.

Известно, что вице-премьер поехал в ОАЭ во главе украинской делегации, которая представляет свою оружейную экспозицию для продажи.

Журналисты OBOZREVATEL попытались связаться с пресс-секретарем Уруского, однако он не отвечает на звонки. Поэтому пока прояснить ситуацию не удалось.

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