Украина представляет военную технику и оружие на выставке в ОАЭ

21 февраля в Абу-Даби, ОАЭ стартовала выставка IDEX-2021, на которой украинский государственный концерн "Укроборонпром" представляет новую военную технику и вооружение собственного производства.

Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ГК. Отмечается, что делегацию концерна возглавляет генеральный директор Юрий Гусев, а председателем украинской делегации является вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Выставка продлится до 25 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что будет продемонстрирован ряд перспективных разработок и изделий "Укроборонпрома", в частности модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха" от конструкторского бюро "ЛУЧ".

Также вниманию посетителей выставки "Укробронпром" представит натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" и макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300".

Кроме того, на IDEX-2021 будут представлены возможности танка "Оплот", лучшего в мире по ряду характеристик, боевой машины БТР-4 и других передовых разработок предприятий-участников концерна.

Сам Гусев отметил, что украинской оборонке есть, что показать и предложить потенциальным заказчикам по всему миру.

"Эта выставка дает возможность представить современные перспективные и инновационные разработки, созданные благодаря нашему научно-техническому потенциалу", – подчеркнул он.

Отметим, IDEX – это одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. Украину на ней представят девять предприятий ОПК, семь из которых входят в "Укроборонпром".

Как сообщал OBOZREVATEL, на международной специализированной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве показали управляемый артиллерийский снаряд, предназначенный для поражения бронированной техники противника и других объектов.