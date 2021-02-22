Климкин – о скандале с Уруским и Кадыровым: это выглядит как пощечина, нужно извиниться перед украинцами

Встречи вицепремьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым можно было избежать. Всегда есть возможность сказать организаторам, что протокол является неприемлемым и изменить порядок размещения участников мероприятия.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Он также напомнил о ситуации, когда тогдашнего главу Украины Леонида Кучму не хотели видеть рядом с американским президентом и изменили английский алфавит на французский, чтобы они не сидели рядом.

"Это проблема не с нашими партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах, это проблема с нами. Во время различных международных мероприятий, когда необходимо посадить кого-то рядом, то мы же всегда стараемся сделать так, чтобы не оказаться рядом с РФ. К сожалению, мы не можем исключить россиян из международных организаций, учитывая существующие международные уставы и правила, но всегда можно сказать хозяевам, что этот протокол для нас неприемлем. Арабы к этому всегда прислушиваются. У них гостеприимство и понимание таких деталей доведены до идеала. Поэтому они всегда знают, как это исправить, и я никогда не поверю, что этого нельзя было избежать", – сказал Климкин.

Экс-министр считает, что поведение Уруского в этом случае неприемлемо, ведь он узнал Кадырова и продолжил идти рядом с ним, а потом списал все на протокол.

"Поэтому, когда на таком мероприятии представитель Украины оказывается рядом с такой личностью, не будем называть, и ссылается на протокол, то это выглядит как пощечина. Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло...В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность, он работает на страну, которая находится в войне с Российской Федерацией. И здесь, если говорить о протоколе, то когда он это выяснил и продолжает идти рядом, для меня это неприемлемая история" , – отметил бывший глава МИД.

Прокомментировал он и реакцию премьера Украины Дениса Шмыгаля на событие. По мнению Климкина, таким образом он пытался сбросить ответственность с себя на Уруского.

"Относительно того, что премьер-министр Украины написал об этом в своем Facebook, то я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему", – сказал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL :

На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби украинского министра Уруского заметили рядом с главой Чечни, соратником президента России Кадыровым.

На публикацию отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, потребовав на странице Facebook срочного объяснения от Уруского.

Уруский прокомментировал скандал и заявил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Он назвал ситуацию случайностью.