У Зеленского отреагировали на скандал с Уруским и Кадыровым
Делать выводы относительно скандала с участием вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова должен Кабинет министров Украины.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30". По его мнению, такие ситуации случаются на международных мероприятиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я не думаю, что у Уруского были какие-то переговоры с Кадыровым, поэтому мне трудно комментировать. По моему мнению, там вообще не было встречи", – сказал Тимошенко.
При этом заместитель главы ОПУ отметил, что, окажись он в такой ситуации, он бы точно узнал Кадырова. В то же время, Тимошенко предположил, что сам глава российской делегации мог не идентифицировать Уруского, так как тот был в маске.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с главой Чечни, соратником президента России Рамзаном Кадыровым.
На публикацию отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, потребовав на странице Facebook срочного объяснения от Уруского.
Уруский прокомментировал скандал и заявил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.