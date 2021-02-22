У Зеленского отреагировали на скандал с Уруским и Кадыровым

Делать выводы относительно скандала с участием вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы Чечни Рамзана Кадырова должен Кабинет министров Украины.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30". По его мнению, такие ситуации случаются на международных мероприятиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не думаю, что у Уруского были какие-то переговоры с Кадыровым, поэтому мне трудно комментировать. По моему мнению, там вообще не было встречи", – сказал Тимошенко.

При этом заместитель главы ОПУ отметил, что, окажись он в такой ситуации, он бы точно узнал Кадырова. В то же время, Тимошенко предположил, что сам глава российской делегации мог не идентифицировать Уруского, так как тот был в маске.

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