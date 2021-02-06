Украине "прилетит" ответ от Путина за Медведчука, – Кулеба
Сейчас у президента Российской Федерации Владимира Путина есть более неотложные дела, чем закрытие в Украине телеканалов его кума, нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, но он этого не забудет и "ответ прилетит".
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радіо Свобода". Но самое плохое страна-агрессор уже сделала, незаконно оккупировав украинские территории, считает он.
"Я думаю, мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство... Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю", – сказал он.
По словам дипломата, Украина работает над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией.
"Я хочу отметить и поблагодарить украинское общество за его зрелость в вопросе этих санкций СНБО. И эксперты, и гражданское общество, и простые граждане, я вижу по реакции медиа и в соцсетях, они поддержали украинское государство в этом решении. Это очень важно", – подчеркнул глава МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля были введены персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – правой руки Медведчука.
Известно, что Козак, являющийся юридическим владельцем вышеуказанных телеканалов, осуществлял покупку медиа через Беларусь – известна сумма, которую он заплатил за это.
Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.
Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
Решение президента Владимира Зеленского и СНБО поддержали в США, а также в ЕС. Так, в Европейском Союзе "чрезвычайно позитивно" отнеслись к введению санкций.
ОПЗЖ 4 февраля обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о санкциях.