Украина в ООН заявила о рисках из-за наращивания Россией ядерного потенциала в Крыму

Обладающая ядерным оружием Российская Федерация может наращивать его потенциал во временно оккупированном Крыму. В действиях страны-агрессора Украина видит риски и прямую угрозу международному режиму по нераспространению такого вооружения.

Об этом на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций заявил заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН в Нью-Йорке Юрий Витренко, передает "Укринформ". Мероприятие было посвящено Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

"Мы обеспокоены рисками возможного размещения на полуострове установок по обогащению урана, производства материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием", – пояснил дипломат.

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По его словам, в ряде своих резолюций Генассамблея ООН также выражала серьезную обеспокоенность дальнейшей милитаризацией Крымского полуострова Россией. Речь шла о размещении там средств доставки ядерного оружия.

Также Витренко подчеркнул, что длительная оккупация части Украины Россией привела к фактическому расширению территории развертывания такого вооружения в мире.

"В 1994 году Украина сделала беспрецедентный шаг, отказавшись от третьего по объемам ядерного арсенала в мире и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако доверие к некоторым ключевым его элементам и их эффективности серьезно подорвано одним из государств, обладающих ядерным оружием", – указал дипломат на РФ.

Он упомянул и Будапештский меморандум 1994-го, подписанный представителями ядерных государств, в том числе и России, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Такие гарантии оказались неэффективными... Два десятилетия спустя Российская Федерация оккупировала и пыталась аннексировать Крымский полуостров, а также развязала ужасную по своим масштабам вооруженную агрессию на востоке Украины", – отметил Витренко.

Он призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве. В частности, разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.

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