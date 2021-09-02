России нужно не только Черное море: Резников назвал главную угрозу от размещения ядерного оружия в Крыму

Россия стягивает технику, чтобы разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму. Страна-агрессор намерена получить влияние на акваторию Черного моря, а также Сирию, Африку и южную часть Европы.

Об этом в интервью "Лиге" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. При этом он отметил, что вряд ли Москва направит оружие против Украины.

Чиновник подчеркнул, что Россия наращивает военное присутствие на украинском полуострове, стягивая туда оборудование и технику для размещения ядерного оружия.

"Вряд ли это оружие направят на Украину. Оно будет направлено ​​на весь цивилизованный мир. Это удобная логистическая площадка для того, чтобы российская армия заявила претензии не только на Черное море, но и на Сирию, Африку, южную часть Европы", – сказал он.

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Также Резников сравнил Крым с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", который находится в ремонте из-за постоянных проблем.

"Все же помнят, как этот "Адмирал Кузнецов", якобы гордость российского флота, шел с черным дымом из трубы и коптил небо? Авианосец, что дымит", – подчеркнул он.

Отметим, что в России перенесли испытания своего единственного авианосца "Адмирал Кузнецов", который находится в ремонте в 2018 году. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, в котором пострадали 12 человек и погибли двое.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джордж Кент заявил, что Россия после оккупации Крыма начала блокировать свободное судоходство в акватории Черного и Азовского морей.