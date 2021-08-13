Кулеба о планах России разместить ядерное оружие в Крыму: это не локальный вопрос, а глобальная угроза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал глобальной угрозой планы России разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму. По его словам, для контрмер об этом будут проинформированы международные партнеры.

Во время своего брифинга в пятницу, 12 августа, он подчеркнул, что намерения России – это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Он отметил, что все возможности будут использоваться для сдерживания страны-агрессора.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина обеспокоена заявлениями России. Он напомнил, что РФ уже оккупировала Азовское море и изменила баланс в Черном море, милитаризировала его, передает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Бывший министр обороны Украины Андрей Завгороднюк выразил мнение, что Россия будет использовать ядерную базу в Крыму для шантажа, сообщает "Новое время". По его словам, Запад на это отреагирует только тогда, когда появятся доказательства ее существования. Если Россия все-таки развернет ядерную базу на оккупированном полуострове, об этом станет известно разведке Украины и США, сказал он. До этого санкции против России расширены не будут, считает Завгороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оккупационные власти Крыма проводят реконструкцию советской инфраструктуры для размещения ядерных боеголовок на территории украинского полуострова. На данный момент там уже размещены потенциальные носители оружия массового поражения.