Литовский политик – о вступлении Украины в ЕС: это исторический шанс, есть только свобода или тюрьма Путина

Отношения Украины с Европой и Америкой являются историческим шансом для страны, а визит госсекретаря США Энтони Блинкена – "большой инвестицией" в государство.

Для вступления Украины в НАТО нужно еще больше активизировать дипломатическую работу, а для вступления в ЕС – "каждый день работать для этого". Заявления об этом сделал председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Павиленис Жигимантас в эфире "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН вечером в четверг, 6 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Европейский политик назвал визит Блинкена "большим". "Кто из лидеров региона еще получал такие звонки от президента США?" – добавил он.

Жигимантас подчеркнул, что Украине нужно смотреть на это стратегически, и призвал не упустить возможность.

"Вы имеете три года, чтобы завоевать Вашингтон. А если завоюете Вашингтон – вы завоюете всех. Потому что... в Европе вы имеете очень много друзей, но самое главное – взять на себя Вашингтон", – сказал литовский парламентарий.

Он указал на то, что Украине нужен дипломатический "фронт" на западе, а также еще один – на поле реформ.

На вопрос о том, когда страна станет членом Евросоюза, он ответил: "Тогда, когда все украинцы будут надеяться и каждый день на это работать".

"Вы сейчас лидеры региона. Когда-то был лидер Молдова, когда-то была Грузия, но вы сейчас сплотились как страна. Так держитесь как братья один другого, не слушайте этого шума, который россияне крутили по каналам Медведчука у вас. Идите в направлении одной стратегической цели. Терпите все. Это исторический шанс", – сказал политик.

Как отметил Жигимантас, Украина живет рядом с агрессором, который хочет ее уничтожить. Поэтому у страны есть две альтернативы: "семьей с демократиями" или в мире автократии.

По словам политика, третьего пути нет. "Есть только два мира: свободы и тюрьма Путина", – отметил он.

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