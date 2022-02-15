Украина требует срочно созвать заседание Трехсторонней контактной группы: названа причина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе требует провести внеочередные консультации. Это связано с тем, что Госдума России сегодня поддержала постановление о "признании" так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом стало известно из сообщения украинской стороны в контактной группе в Facebook. В пресс-службе нашей делегации отметили, что во время срочных консультаций Украина хочет узнать у российской делегации, какая у них позиция относительно решения Госдумы РФ.

Наша делегация в ТКГ также хочет знать, какие дальнейшие шаги запланированы в России в связи с такими результатами голосования российских депутатов.

Видео дня

Отмечается, что украинская сторона переговоров уже обратилась с инициативой проведения срочного заседания к представителю ОБСЕ в ТКГ.

Напомним, что постановление о "признании" "ЛДНР", поддержанное Госдумой, теперь будет отправлено на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

Уже известно, что он заявил, что РФ "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса". Канцлер Германии Олаф Шольц ответил ему, что признание "ЛДНР" станет политической катастрофой и абсолютным нарушением Минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL: