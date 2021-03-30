Украина присоединилась к санкциям ЕС против России из-за Навального

Мирослав Семенюк Политика 16:38, 30.03.2021 Обновлено: 17:03, 30.03.2021

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Европейского Союза, введенным в начале марта против Российской Федерации в связи с тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.

Как говорится на сайте Совета ЕС, об этом заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Эти страны обязались обеспечить, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – заявил Боррель.

Напомним, санкции против высокопоставленных российских чиновников вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме.

В санкционном списке значатся:

  • глава ФСБ Александр Бортников,

  • глава ФСИН Александр Калашников,

  • генеральный прокурор Игорь Краснов,

  • глава Росгвардии Виктор Золотов,

  • заместитель министра обороны Павел Попов,

  • заместитель министра обороны Алексей Криворучко,

  • полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло,

  • первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко,

  • глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

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