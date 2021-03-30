Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через Навального
Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій Європейського Союзу, введених на початку березня проти Російської Федерації у зв'язку з тюремним ув'язненням опозиціонера Олексія Навального.
Як йдеться на сайті Ради ЄС, про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Також до антиросійських санкцій приєдналися Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.
Ці країни зобов'язалися забезпечити, щоб їхня національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.
"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – заявив Боррель.
Нагадаємо, санкції проти високопоставлених російських чиновників вступили в силу після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС в письмовій формі.
У санкційному списку значаться:
глава ФСБ Олександр Бортніков,
глава ФСВП Олександр Калашников,
генеральний прокурор Ігор Краснов,
глава Росгвардії Віктор Золотов,
заступник міністра оборони Павло Попов,
заступник міністра оборони Олексій Криворучко,
повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Міняйло,
перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко,
глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
акції протесту в РФ спалахнули після того, як Навального затримали відразу після його повернення з Німеччини. Там він проходив лікування через отруєння "Новачком".
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