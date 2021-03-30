Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії через Навального

Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій Європейського Союзу, введених на початку березня проти Російської Федерації у зв'язку з тюремним ув'язненням опозиціонера Олексія Навального.

Як йдеться на сайті Ради ЄС, про це заявив високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Також до антиросійських санкцій приєдналися Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Ці країни зобов'язалися забезпечити, щоб їхня національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – заявив Боррель.

Нагадаємо, санкції проти високопоставлених російських чиновників вступили в силу після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС в письмовій формі.

У санкційному списку значаться:

глава ФСБ Олександр Бортніков,

глава ФСВП Олександр Калашников,

генеральний прокурор Ігор Краснов,

глава Росгвардії Віктор Золотов,

заступник міністра оборони Павло Попов,

заступник міністра оборони Олексій Криворучко,

повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Міняйло,

перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко,

глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярин.

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