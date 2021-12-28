Украина получит от США десятки миллионов долларов на усиление границы с РФ и Беларусью

Государственная пограничная служба Украины и Посольство США подписали План совместных действий по реализации проекта международной технической помощи. Он предусматривает выделение средств в размере 20 миллионов долларов на усиление границы с Российской Федерацией и Беларусью.

Проект начнется в январе и будет реализован в течение года. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Проект уже зарегистрирован в соответствии с утвержденным решением Правительства Украины требований.

По словам Дейнеко, ввиду старых и новых вызовов он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины.

"Мы искренне признательны нашим партнерам за помощь в повышении потенциала службы", — сказал он.

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Проект усиления границы будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений. Среди этих потребностей глава ГПСУ выделил современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальную защиту пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи.

В ГПСУ добавили, что это не единственный новый пример поддержки США. В рамках сотрудничества с Госдепартаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) недавно был зарегистрирован еще один Проект на 4,5 миллиона долларов. Согласно ему, партнеры Украины помогут в развитии инфраструктуры границы.

О ситуации на границе между Беларусью и Польше, ее причинах и угрозах для Украины читайте в нашем материале.

1 декабря ЕС принял пакет санкций в отношении 11 белорусских организаций и 17 человек. Такие ограничения стали реакцией на миграционный кризис на белорусско-польской границе.

В ответ самопровозглашенный президент Беларуси запретил ввоз товаров из Европы и США. А также расширил список граждан, въезд в страну которых "нежелателен".

Кроме того, в Кремле заявили о готовности защищать российских граждан за пределами самой России. Для этого руководство страны готово оперативно привлечь рядовые составы войск. Генсек НАТО призвал Владимира Путина отвести от украинских границ войска в период новогодних праздников.

В то же время, запад подготовил пакет мощнейших санкций против России в случае нового вторжения российских войск на территорию Украины. Москва должна немедленно прекратить любое давление и провокации в отношении Киева.