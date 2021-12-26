Европа и США пригрозили России жесткими санкциями на случай атаки на Украину

Запад подготовил пакет мощнейших санкций против России в случае нового вторжения российских войск на территорию Украины. Москва должна немедленно прекратить любое давление и провокации в отношении Киева.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Политик отметила, что Запад не заинтересован в ухудшении дипломатических отношений с Россией, но она должна понимать, что военная агрессия повлечет за собой невиданные прежде последствия.

"В этом отношении Евросоюз действует в солидарности с США и НАТО. Новые санкции, которые мы готовы запустить в случае новой эскалации, пагубно отразятся на России, и они уже подготовлены", – указала фон дер Ляйен.

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Слова европейской коллеги подтвердила вице-президент США Камала Харрис, добавив, что комплекс мер, направленных против российской агрессии, действительно будет очень мощным.

"Вашингтон очень ясно дает понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины и отстаивает ее территориальную целостность", – указала американская чиновница в интервью телеканалу CBS.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генсек НАТО призвал Владимира Путина отвести от украинских границ войска в период новогодних праздников.