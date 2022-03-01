Украина получит еще несколько самолетов с вооружением: Словения тоже подставила плечо

Руководство Словении решило отправить в Украину несколько самолетов с военной помощью. Речь идет о винтовках, боеприпасах и шлемах для военных, которые борются с российскими оккупантами.

Намерения страны подтвердил министр обороны Матей Тонин. Об этом сообщает словенское информационное агентство STA.

Отмечается, что он не стал уточнять количество вооружения и детали груза. В то же время подчеркнул, что его отправят "несколькими самолетами".

Напомним, что после вторжения России в Украину Киев обратился в страны Евросоюза и НАТО с просьбой оказать материальную помощь. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники продолжат наращивать помощь нашему государству, включая поставки противовоздушной и противотанкового оружия, предоставление финансовой и гуманитарной поддержки.

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Даже немецкое правительство, ранее отказывавшее Киеву в предоставлении оборонного оружия, изменило свой курс. В первой партии помощи Берлин предоставит Украине противотанковые гранатометы и зенитно-ракетные комплексы "Стингер".

Поддержала наше государство и Чехия, которая уже направила вооружение на сумму €16 тысяч. Хорватия отправит оружие и средства защиты в количестве, достаточном для четырех бригад. Финляндия – 2500 автоматов, 150 000 патронов к штурмовым винтовкам, 1500 однозарядных противотанковых ружей и 70 000 комплектов боевого пайка.

Кроме того, армия Люксембурга отправит украинским ВСУ 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками.

Впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и другое оборудование для Вооруженных сил Евросоюз. Это подтвердили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС.

Канада отправит Украине системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы для борьбы с российскими оккупационными войсками. Страна также пообещала ввести против Кремля дополнительные санкции.

Норвегия тоже передаст Украине до 2000 противотанковых орудий M72. Это решение отменяет норвежскую политику, действующую с 1950-х годов, которая заключалась в том, чтобы не посылать оружие странам, не входящим в НАТО, находящимся в состоянии войны или под угрозой вооруженного конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина согласовала с США дальнейшие шаги по противостоянию России. Американская сторона подтвердила, что поможет Киеву вооружениям, а также продолжит вводить санкции против Кремля.

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