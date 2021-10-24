Украина получила от США новую партию противотанкового и высокоточного вооружения

В Украину прибыло две партии дополнительной международной безопасности помощи от США. Наша страна получила боеприпасы, медицинское имущество, противотанковое и высокоточное вооружение и .

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Всего за месяц прибыло три партии помощи от Штатов на общую сумму почти 60 миллионов долларов. Глава правительства отметил, что США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.

Отметим, что ранее в аэропорт "Борисполь" из США доставили грузы дополнительной помощи в сфере безопасности. Было доставлено медицинское имущество, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

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Ранее американские конгрессмены предложили администрации президента США Джо Байдена передать или продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". Такая разработка уже 15 лет стоит на вооружении Израиля и помогает военным бороться с боевиками из сектора Газа.

Также Конгресс предложил увеличить объем военной помощи Украине. В частности, в проекте оборонного бюджета США на 2022 год предусматривается 300 млн долларов для Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона заявил, что Россия развязала войну на Донбассе и препятствует мирному разрешению конфликта. В США призвали остановить агрессию РФ против Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что визит главы Минобороны США в Киев означает фактическое приглашение Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО).