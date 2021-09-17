США захотели увеличить вклад в оборону Украины: сколько может получить Киев

Американский Конгресс предложил увеличить объем военной помощи Украине. В частности, в проекте оборонного бюджета США на 2022 год предусматривается 300 млн долларов для Киева.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов в оборонном бюджете США на 2022 год", – сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. Об этом свидетельствует ее публикация на Facebook.

"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", – добавила Маркарова.

Таким образом, в оборонном бюджете Штатов речь идет об увеличении ежегодной помощи на защиту Украины на 50 млн долларов.

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"Конгресс считает, что США остаются постоянным партнером Украины, и в интересах американской национальной безопасности помочь украинскому правительству в противодействии российской военной агрессии", – отмечается в документе.

С 2014 года после агрессии России и оккупации Крыма США предоставили Украине военную помощь на сумму около 2,5 млрд долларов. За семь лет США поставили в Украину более пятисот видов оборудования и вооружения.

Также в 2021 году году Пентагон одобрил уже два транша помощи на общую сумму 275 млн долларов.

Напомним, 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена – президенты впервые увиделись лично. Переговоры, которые длились около двух часов, проходили в Овальном кабинете Белого дома. На них обсуждались вопросы безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Черном и Азовском морях; роль и сроки вступления Украины в НАТО; вопрос ключевых реформ в Украине для борьбы с коррупцией, а также "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого по итогам встреч украинской делегации в США госконцерн "Укроборонпром" достиг ряда договоренностей о сотрудничестве с американскими компаниями. Общая сумма трех соглашений составила 2,5 млрд долларов.