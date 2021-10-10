В Украину доставили новое вооружение от США: в Минобороны раскрыли детали

В Украину из США доставили грузы дополнительной помощи в сфере безопасности. Вооружение и медицинское имущество прибыли в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что грузы в Украину будут поступать из Штатов несколькими партиями. В этот раз в нашу страну доставили медицинское имущество, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

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Всего в Украину прибудет груза на 60 млн долларов помимо согласованного ранее объема в 250 млн долларов. Всего с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Отмечается, что предоставление дополнительной помощи по безопасности от США является подтверждением стратегического партнерства между странами.

Американские конгрессмены предложили администрации президента США Джо Байдена передать или продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". Такая разработка уже 15 лет стоит на вооружении Израиля и помогает военным бороться с боевиками из сектора Газа.

Также Конгресс предложил увеличить объем военной помощи Украине. В частности, в проекте оборонного бюджета США на 2022 год предусматривается 300 млн долларов для Киева.

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена – президенты впервые увиделись лично. После этого по итогам встреч украинской делегации в США госконцерн "Укроборонпром" достиг ряда договоренностей о сотрудничестве с американскими компаниями. Общая сумма трех соглашений составила 2,5 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, США предоставят Украине 12,8 миллиона долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Помощь Киев получит в рамках закона "О плане спасения Америки".