Украина получила мощный сигнал поддержки от Японии

Японский парламент во вторник, 8 февраля, принял резолюцию в поддержку украинского государства. В частности, в документе указано, что Япония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщила Елена Кондратюк, заместитель главы Верховной рады, передает пресс-служба украинского парламента. Она поблагодарила депутатов Японии за принятие резолюции.

Кондратюк подчеркнула, что парламенты многих стран продолжают поддерживать наше государство на фоне возможного нового проявления агрессии со стороны России.

В резолюции, которую поддержала Палата представителей парламента Японии, говорится, что страна поддерживает украинский народ, "надеющийся на стабильность своего региона".

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Кроме того, депутаты в документе призвали правительство своего государства принять возможные меры для того, чтобы уменьшить напряженность в Украине и установить на территории государства мир. В резолюции речь идет исключительно о дипломатических ресурсах для стабилизации ситуации.

Япония, как говорится в документе, продолжает сотрудничество с международным сообществом, включая другие страны-члены G7, для продвижения демократии в Украине и содействия миру и стабильности в регионе.

Отметим, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден провели переговоры и решили продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России в Украину. Стороны подтвердили, что вместе с союзниками и партнерами будут искать способы применения "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону украинского государства.

Напомним: депутаты Верховной Рады Украины обратились к ряду международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации. Соответствующее постановление было поддержано 282 голосами 25 января.

Оно предусматривает обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций. В документе подчеркнули, что агрессивные геополитические амбиции РФ стали угрозой суверенитету Украины и странам центрально-восточной Европы и всего мира. Это должно побудить цивилизованный мир принять срочные и действенные политико-дипломатические меры для совместного сдерживания России.

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