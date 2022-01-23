В Японии заявили, что ответ на агрессию Кремля против Украины будет 'решительным': в РФ отреагировали

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден решили продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России в Украину. Стороны подтвердили, что вместе с союзниками и партнерами будут искать способы применения "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону украинского государства.

Договоренность была достигнута на переговорах политиков, которые в формате видеоконференции прошли 21 января, передает Reuters. На них негативно отреагировала в РФ, восприняв это за "попытки угрожать" им и предупредив японцев о последствиях.

Отмечается, что 80-минутная виртуальная беседа Байдена и Кисиды была их первой официальной встречей на высшем уровне. Американский лидер сообщил японскому премьеру о своем намерении отправиться в Японию в конце весны, когда азиатская страна планирует провести у себя встречу "четверки" – глав стран Индо-Тихоокеанского региона, которая также включает Австралию и Индию.

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Оба политика подтвердили намерение двух стран работать вместе для создания мира без ядерного оружия. А на усиление напряженности из-за наращивания военной мощи РФ вдоль границы с Украиной, Байден и Кисида также обязались тесно сотрудничать, чтобы сдержать российскую агрессию против соседнего государства.

Позже официальный представитель США в комментарии СМИ отметил, что, по его мнению, Вашингтон и Токио "очень близки к вызовам, которые Россия ставит перед Украиной". По его словам, японский лидер ясно дал понять, что его страна будет "полностью поддерживать" Штаты в этом вопросе.

Но на вопрос, присоединится ли Япония к Америке в наложении санкций против Москвы в случае вторжения, Кисида ответил: "Мы не вдавались в подробности возможных шагов, которые будут предприняты в случае, если увидим эти потенциальные российские действия".

На такие договоренности негативно отреагировали в посольстве России в Японии. Их восприняли за "попытки угрожать РФ" в контексте ситуации вокруг Украины "некими сильными действиями", которые будут скоординированы с США и другими партнерами. В ведомстве заявили, что все это является "неприемлемым, бессмысленным и контрпродуктивным для атмосферы российско-японских отношений".

"Японская сторона должна глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО. А также непредвзято оценить агрессивную деятельность Североатлантического альянса по его расширению на Восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней Украины", – говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

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