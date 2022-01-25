Джонсон предупредил Путина о 'новой Чечне' в случае вторжения в Украину

Полномасштабное вторжение России в Украину будет катастрофическим шагом. Москва получит "новую Чечню".

Об этом заявил 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters. Он отметил, что предупредил о последствиях российского президента Владимира Путина.

"Мы должны дать понять Кремлю, что это (вторжение) стало бы катастрофическим шагом. Вторжение в Украину станет для Москвы болезненным, жестким и кровопролитным делом. Важно, чтобы россияне понимали, что это может стать новой Чечней", – сказал глава британского правительства.

Видео дня

Джонсон также 24 января должен был обсудить тему Украины с другими лидерами стран.

Отметим, что Великобритания начала поставки в нашу страну вооружение. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах NLAW, идеально подходящих для боя в городских условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов 24 января заявил, что Запад наконец-то увидел российскую агрессию в Украине, а страны НАТО выразили готовность помогать в борьбе с агрессором.