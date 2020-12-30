Украина подписала первый контракт на 1,9 млн доз китайской вакцины против COVID-19

Украина подписала первый контракт о поставках вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech и в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз такого препарата (стоимость одной составляет 504 гривни).

Соответствующая договоренность была достигнута, как выполнение задания президента Владимира Зеленского между Министерством здравоохранения и представителями производителя. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующие переговоры Минздрав вел еще с сентября 2020 года. Сложность в их проведении была обусловлена "острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины".

"Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам крайне необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", – сказал Зеленский, уточнив, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

Что известно о вакцине от китайской компании Sinovac Biotech

Sinovac Biotech является крупнейшей компанией в Китае по производству вакцин. Ежегодно там изготовляют от 300 до 500 миллионов доз препаратов, одобренных в 34 странах мира. В частности, именно эта компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, в том числе и птичьего, паротита. Кроме Украины, решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 (50 млн доз) уже приняла Турция.

Sinovac Biotech является крупнейшей компанией в Китае по производству вакцин

На сайте президента уточнили, что препарат от Sinovac Biotech (CoronaVac) – это инактивированная вакцина, которая выпускается в шприце и сохраняется при температуре от +2°C до +8°C. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, третью фазу клинических испытаний провели в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается такая же фаза испытаний и в Бразилии, промежуточные результаты ожидают 7 января 2021 года.

Затем, с января следующего года разрешение на применение этой вакцины намерены получить в Китае и других странах, также она будет представлена на переквалификацию во Всемирную организацию здравоохранения в феврале 2021 года.

Когда Украина может получить вакцину от Sinovac Biotech

У президента объясняют, что первый договор о поставке на территорию Украины соответствующего препарата подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в нашей стране. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за одну.

Согласно условиям договора, первая партия вакцины – 700 тысяч доз – попадет в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швеции, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии. Также это может случиться по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

"Такие поставки будут осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно. Украина продолжает активный переговорный процесс со всеми надежными производителями для того, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцине", – заверили у президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что первыми прививки против COVID-19 китайской вакциной бесплатно получат врачи и лица из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

"Правительство и Офис президента продолжает активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки", – написал он в своем Telegram-канале.

Какие страны уже заказали китайскую вакцину

Помимо Sinovac, в Китае две вакцины против коронавируса разрабатывает государственная компания Sinopharm. Так, 30 декабря она объявила, что испытания препарата на третьем этапе показали его эффективность в 79%, что ниже, чем у Pfizer и Moderna.

Как пишет ВВС, в начале декабря первая партия вакцин от Sinovac Biotech прибыла в Индонезию в рамках подготовки к кампании массовой вакцинации, а к январю должны прибыть еще 1,8 млн доз.

Несколько дней спустя две арабские страны, включая Объединенные Арабские Эмираты, одобрили вакцину Sinopharm. Бахрейн также предпочел именно эту вакцину против COVID-19, заявив, что взрослые люди могут зарегистрироваться онлайн, чтобы получить прививку бесплатно.

А Сингапур подписал соглашение о предварительных закупках с производителями вакцин, включая Sinovac, Moderna и Pfizer&BioNTech. Также известно, что компания Sinovac Biotech заключила сделки с Турцией, Бразилией и Чили.

Чем вакцинируются против COVID-19 в Европе и других странах

В странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза.

Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других. Еще раньше, 26 декабря, прививки начали делать в стране-соседке Украины Венгрии – тоже препаратом от Pfizer.

В рамках первой партии в 2020 году эти страны получили от нескольких десятков тысяч до миллионов доз препарата, чтобы на первых этапах сделать прививки людям из групп риска.

Добавим, что в Канаде прививки против коронавируса вакциной от Pfizer&BioNTech начали делать с 15 декабря. Позже вакцинация должна начаться и препаратом от Moderna. Правительство закупило достаточно доз, чтобы привить население почти 40-миллионной страны. Несмотря на то, что это бесплатно, не все люди соглашаются на возможность обезопасить себя с помощью прививки.

В Украине рассматривают для вакцинации и препарат от AstraZeneca

Какой еще вакциной будут прививать украинцев

Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн человек. Сами прививки будут бесплатными, их станут делать по желанию граждан, то есть – не принудительно.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, еще с августа Украина ведет переговоры о закупке вакцин со всеми производителями, препараты которых на слуху.

Пока точно известно, что в конце первого квартала Украина должна получить уже не 8 млн. доз, а 16 млн в рамках программы COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19). Степанов заверил, что сейчас у Министерства нет никаких опасений относительно срыва поставок.

"В их пуле (COVAX) – оксфордская AstraZeneca, американская Novavax и, кажется, у них есть Moderna. Мы не ожидаем каких-либо срывов с поставками. Они будут в конце первого или в начале второго кварталов [2021 года]", – пояснил министр.

По информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина также готовится закупать и РНК-вакцину от компании Pfizer&BioNTech с пока наивысшей эффективностью в 95%. Ее минусом является транспортировка и хранение при сверхнизких температурах. Однако такие условия могут и должны обеспечить частные логистические фармацевтические компании.

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