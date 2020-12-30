Британія першою в світі схвалила вакцину AstraZeneca, яку може отримати Україна

Великобританія стала першою в світі країною, де схвалили для використання вакцину проти коронавірусу AZD1222 від британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca, яку та розробила спільно з Оксфордським університетом. Саме цей препарат може отримати й Україна.

Дозвіл дало британське Управління з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA), повідомляє Sky News. Зазначається, що це було зроблено після ретельних клінічних випробувань та аналізу даних, проведеного експертами MHRA, які дійшли висновку, що препарат відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності.

Зокрема, результати клінічних випробувань показали, що ефективність вакцини від AstraZeneca в запобіганні COVID-19 становить до 90%, що майже відповідає захисту конкуруючих вакцин від Pfizer&BioNTech і Moderna.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок повідомив, що впровадження оксфордської вакцини почнеться з 4 січня і допоможе "прискорити" вакцинацію нації.

"Це дуже хороша новина для прискорення впровадження вакцини. Вона наближає день, коли ми зможемо повернути наше життя до нормального життя. Вакцина – це наш вихід із пандемії", – заявив він.

Зі свого боку прем'єр країни Борис Джонсон додав, що "це дійсно фантастична новина і тріумф британської науки" – те, що вакцину від Оксфордського університету і AstraZeneca схвалено для використання.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) готується почати свою велику підготовку до щеплень. Там нагадали, що на відміну від препарату від Pfizer&BioNTech, цю вакцину не потрібно зберігати за наднизьких температур.

Як і більшість інших вакцин, її необхідно буде відправляти в центри вакцинації у фургонах-рефрижераторах або холодильниках і зберігати в спеціальному холодильнику для вакцин за температури від 2°C до 8°C у захищеному від світла місці.

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