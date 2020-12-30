Україна підписала перший контракт на 1,9 млн доз китайської вакцини проти COVID-19

Україна підписала перший контракт про постачання вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech й у максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).

Відповідної домовленості було досягнуто на виконання завдання президента Володимира Зеленського між Міністерством охорони здоров'я і представниками виробника. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що відповідні переговори МОЗ вело ще з вересня 2020 року. Складність у їхньому проведенні була зумовлена "гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини".

"Усі без винятку цивілізовані держави світу намагаються домовитися про закупівлю такої вакцини в умовах, коли надійні виробники ще не можуть повністю задовольнити глобальну потребу", – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

"Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам украй потрібно захистити найбільш "ризиковані" соціальні групи, і держава точно виконає це завдання", – сказав Зеленський, уточнивши, що контракт укладено саме з досвідченим виробником вакцин.

Що відомо про вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech

Sinovac Biotech є найбільшою компанією в Китаї з виробництва вакцин. Щорічно там виготовляють від 300 до 500 мільйонів доз препаратів, які схвалено в 34 країнах світу. Зокрема, саме ця компанія розробила і вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, зокрема й пташиного, паротиту. Крім України, рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 (50 мільйонів доз) вже ухвалила Туреччина.

Sinovac Biotech є найбільшою компанією в Китаї з виробництва вакцин

На сайті президента уточнили, що препарат від Sinovac Biotech (CoronaVac) – це інактивована вакцина, яка випускається у шприці та зберігається за температури від +2°C до +8°C. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, третю фазу клінічних випробувань провели в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) й Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується така сама фаза випробувань і у Бразилії, проміжні результати очікують 7 січня 2021 року.

Опісля, із січня наступного року дозвіл на застосування цієї вакцини мають намір отримати в Китаї й інших країнах, також її буде подано на перекваліфікацію до Всесвітньої організації охорони здоров’я в лютому 2021 року.

Коли Україна може отримати вакцину від Sinovac Biotech

У президента пояснюють, що перший договір щодо постачання на територію України відповідного препарату підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в нашій країні. Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за одну.

Згідно з умовами договору, перша партія вакцини – 700 тисяч доз – потрапить в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації у Китаї, або одним із компетентних органів США, Британії, Швеції, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії. Також це може трапитися за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

"Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким нашій країні гарантовано отримання 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Україна продовжує активний переговорний процес з усіма надійними виробниками для того, щоб збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини", – запевнили в президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, что першими щеплення проти COVID-19 китайською вакциною безкоштовно отримають лікарі та люди в групі ризику відповідно до національного плану вакцинування.

"Уряд та Офіс Президента продовжує активно вести перемовини з керівництвом інших держав та міжнародними фінансовими партнерами щодо закупівлі додаткових доз вакцини в найкоротші терміни", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Які країни вже замовили китайську вакцину

Крім Sinovac, у Китаї дві вакцини проти коронавірусу розробляє державна компанія Sinopharm. Так, 30 грудня вона оголосила, що випробування препарату на третьому етапі показали його ефективність у 79%, що нижче, ніж у Pfizer і Moderna.

Як пише ВВС, на початку грудня перша партія вакцин від Sinovac Biotech прибула до Індонезії в межах підготовки до кампанії масової вакцинації, а до січня повинні прибути ще 1,8 млн доз.

Декілька днів після того дві арабські країни, зокрема Об'єднані Арабські Емірати, схвалили вакцину Sinopharm. Бахрейн також надав перевагу саме цій вакцині проти COVID-19, заявивши, що дорослі люди можуть зареєструватися онлайн, щоб отримати щеплення безкоштовно.

А Сінгапур підписав угоди про попередні закупівлі з виробниками вакцин, враховующи Sinovac, Moderna і Pfizer&BioNTech. Також відомо, що компанія Sinovac Biotech уклала угоди з Туреччиною, Бразилією і Чилі.

Чим вакцинуються проти COVID-19 у Європі та інших країнах

У країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу.

Добровільна і безкоштовна вакцинація стартувала у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших. Ще раніше, 26 грудня, щеплення почали робити в країні-сусідці України Угорщині – теж препаратом від Pfizer.

У межах першої партії 2020 року ці країни отримали від декількох десятків тисяч до мільйонів доз препарату, щоб на перших етапах зробити щеплення людям із груп ризику.

Додамо, що в Канаді щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer&BioNTech почали робити з 15 грудня. Пізніше вакцинація має початися і препаратом від Moderna. Уряд закупив досить доз, щоб прищепити населення майже 40-мільйонної країни. Незважаючи на те, що це безкоштовно, не всі люди погоджуються на можливість убезпечити себе за допомогою щеплення.

В Україні розглядають для вакцинації і препарат від AstraZeneca

Якою ще вакциною будуть вакцинувати українців

Міністерство охорони здоров'я України затвердило план із імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, протягом 2021-2022 років планують вакцинувати щонайменше 50% жителів країни, це близько 20 млн. осіб. Самі щеплення будуть безкоштовними, їх робитимуть за бажанням громадян, тобто – не примусово.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, ще із серпня Україна веде переговори про закупівлю вакцин із усіма виробниками, препарати яких на слуху.

Поки точно відомо, що в кінці першого кварталу Україна має отримати вже не 8 млн. доз, а 16 млн у межах програми COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19). Степанов запевнив, що зараз у Міністерства немає ніяких побоювань щодо зриву поставок.

"У їхньому пулі (COVAX) – оксфордська AstraZeneca, американська Novavax і, здається, у них є Moderna. Ми не очікуємо будь-яких зривів із поставками. Вони будуть наприкінці першого або на початку другого кварталів [2021 року]", – пояснив міністр.

За інформацією головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україна також готується закуповувати і РНК-вакцину від компанії Pfizer&BioNTech із поки найвищою ефективністю у 95%. Її мінусом є транспортування і зберігання за наднизьких температур. Однак такі умови можуть і повинні забезпечити приватні логістичні фармацевтичні компанії.

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