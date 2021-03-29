В Минздраве анонсировали электронный больничный: как будет работать

В Украине в ближайшее время запустят в действие электронный больничный, которые сперва будет функционировать вместе с бумажным вариантом.

Об этом на брифинге в понедельник, 29 март, рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер. Он отметил, что реализация е-больничного уже на завершающей стадии.

"Минздрав совместно с партнерами, в частности Минсоцполитики, Нацслужбой здоровья, Фондом соцстрахования и другими, завершают разработку целевой модели внедрения электронных листов нетрудоспособности, то есть разработку функционала, который обеспечит запуск электронных больничных с полной интеграцией в электронную систему здравоохранения", – сообщил чиновник.

Кучер добавил, что для получения е-больничного пациенту нужно быть в электронной системе здравоохранения, где уже указаны его данные и есть история обращений к медикам.

"Мы должны видеть, кто выписал, когда, какой диагноз, обращался ли ранее пациент к врачу, или он вчера появился в системе и врач просто по своему желанию выписывает эти листы... Для того, чтобы снизить все риски, нам было важно, чтобы это стало электронно", – пояснил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Максим Степанова сказал, что уже разработаны соответствующие механизмы и совместно с Пенсионным фондом внедрена модель использования электронных больничных.