Украина объявила подозрение секретарю Совбеза РФ Патрушеву: его называют 'серым кардиналом'

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении секретарю Совета безопасности Российской Федерации Николаю Патрушеву. Высокопоставленного чиновника страны-агрессора подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Патрушева называют "серым кардиналом" Кремля, он пользуется особым доверием российского президента Владимира Путина. Детали раскрыли в ОГПУ.

Согласно сообщению Офиса Генпрокурора, российский чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность нашего государства.

В частности, Патрушева обвиняют в публичных призывах к признанию российских террористических анклавов "ЛНР" и "ДНР" на части украинского Донбасса "независимыми государствами".

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"По данным следствия, чиновник, будучи представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости и суверенитета полностью ими контролируемых псевдообразований "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении ОГПУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве против Патрушева будет проводить Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Патрушев стал 9-м российским чиновником, которому Украина объявила подозрение. Ранее это было сделано в отношении заместителя председателя Совбеза РФ и еще 8 членов.

Напомним, в российской политике и властях Николай Патрушев занимает особое место. Западные СМИ называют его "серым кардиналом" Кремля – не за невыразительную внешность, а за желание оставаться в тени и его высокое влияние на государственные решения при этом.

Выходец из КГБ, как и Путин, Патрушев подружился с будущим российским диктатором еще в конце 1970-х, когда они начали вместе работать. Сейчас он, по данным источников из Кремля, пользуется огромным доверием Путина и оказывает серьезное влияние на мировоззрение диктатора.

Патрушева можно отнести к кремлевским "ястребам" - в том смысле, что он последовательно выступает за устрашение мира войной и нападениями на другие государства. К примеру, в созданном под его руководством документе о безопасности страны, который увидел свет в мае прошлого года, говорится, между прочим, об "асимметричных принудительных мерах" в случае "недружественного отношения" со стороны западных государств, что в переводе с кремлевского на нормальный язык означает массированные военные удары.

Безумные идеи о "биологическом оружии, разрабатываемом вдоль границ России" и "заговоре" США, НАТО и стран-союзников для "расчленения РФ с целью получить доступ к его огромным ресурсам", вложил в главу Путину, вероятно, именно Патрушев. Ведь эти тезисы он провозглашал не раз еще до вторжения России в Украину.

По слухам, именно он стоит за взятием заложников на Дубровке в 2002 году и подрывами жилых домов в России в 1999-м, в которых обвинили чеченцев, чтобы развязать войну в Чечне, а также за отравлениями агента ФСБ Александра Литвиненко и агента ГРУ Сергея Скрипаля, арестом Алексея Навального и многими другими громкими преступлениями и репрессиями. Он же, по некоторым данным, в 2014 убедил Путина оккупировать Крым и начать войну против Украины на Донбассе.

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