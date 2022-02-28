В Чернигове большой пожар: загорелся "Эпицентр" и несколько домов. Видео

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На окраине Чернигова произошел масштабный пожар. В понедельник, 28 февраля, загорелся гипермаркет "Эпицентр", а также близлежащие дома.

Причина возгорания – обстрел со стороны российских оккупантов. Видео с места инцидента поделился Telegram-канал "Суспільне Чернігів" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Местные жители рассказали, что слышали стрельбу и взрывы. Звуки обстрелов не прекращались и после того, как здание торгового центра загорелось.

Видео дня

На одном из роликов видно: над "Эпицентром" поднялся густой черный дым. Облако двигалось в сторону жилых многоэтажек.

Добавим: адрес "Эпицентра", который обстреляли оккупанты, это улица Шевченко, 57, Новоселовка (Черниговская область).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Городне, что в Черниговской области, местные жители самостоятельно заблокировали движение военной техники оккупантов. Она следовала в сторону областного центра, но развернулась обратно.

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