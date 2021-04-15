Украина может восстановить ядерный статус, если не вступит в НАТО, – посол в Германии

Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса.

Такое заявление в эфире Deutschlandfunk сделал посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя наращивание российских войск у границ нашей страны.

"По нашим данным, почти 90 тысяч (российских – Ред.) военных, а также их вооруженные системы были стянуты к границе и в район оккупированного Крыма и Донбасса. Это развертывание – не просто игра мускулами... Мы имеем дело с самым крупным перемещением войск в России со времени Второй мировой войны", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что для укрепления обороноспособности Украине нужны современные системы вооружения.

"Сейчас нам также нужны серьезные шаги. Германия является четвертым по величине экспортером оружия в мире, и я считаю, что Федеративная республика также могла бы отказаться от этой морализаторской политики", – добавил Мельник.

Дипломат указал, что принятие Украины в НАТО защитит нашу страну от российской агрессии. Нахождение Украины в составе Альянса не позволило бы России оккупировать Крым.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил. Единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец стала членом НАТО… У Украины нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого как НАТО и вносим свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция – вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" – сообщил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсуждали пути вступления Украины в Альянс, а также эскалацию на Донбассе.