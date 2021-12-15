Украина может пойти на компромисс с Россией, если его одобрит народ, – Данилов

Украинская власть допускает возможность того, что страна может пойти на компромисс с Российской Федерацией, однако это должно происходить не за счет интересов нашего государства. Кроме того, такое решение должны одобрить украинцы.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента во вторник, 14 декабря, передает УНИАН. При этом чиновник подчеркнул: идти на уступки в том, что предлагает Россия, Украина не будет.

Он также добавил, что страна-агрессор в требованиях повышает планку. По мнению Данилова, это делается для того, чтобы вызвать другие страны на разговор.

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"Общение нужно, но не за счет нашего суверенитета. Компромисс возможен, но важно понимать, что у любого компромисса есть предел, который мы не можем переступить", – подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что уступить и отдать свою территорию и нарушить Конституцию Украина никогда не согласится.

Данилов признал, что угроза со стороны РФ есть, она началась в 2014 году, однако ситуация находится под контролем. При этом чиновник добавил, что все может измениться в любой момент.

По его словам, после разговора американского президента Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, ситуация со скоплением российской военной мощи, не изменилась.

"Она осталась в том же русле, в том же ключе и осталась на той же стадии", – заявил Данилов.

Напомним: ранее политик высказал убеждение, что Украина не допустит повторения 2014 года. Он отметил, что отпор агрессору даст все общество. Секретарь ведомства добавил, что у врага в данном случае нет никаких шансов, а залог победы не только в мощных войсках, но и в обычных гражданах, которое готово бороться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября Данилов заявил, что угроза вторжения российских войск будет всегда, однако в случае полномасштабной атаки украинские военные готовы дать отпор России.