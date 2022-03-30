Украина инициирует создание нового военного блока – майор ЦАХАЛ

Майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Вецнер заявил, что новой системой гарантий для своего государства Украина фактически создает новый военный блок. Об этом шла речь на переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта.

Как отметил Вецнер в эфире единого телемарафона "Ua Разом", речь идет не просто о меморандуме по типу "Будапештского меморандума". Это должен быть юридически заверенный международный договор, который будет сложно нарушить.

А меморандум, по его словам, это документ о намерениях, который никого ни к чему не обязывает.

"Если мы посмотрим, чего требует Украина, мы поймем, что Украина создает новый блок. Ведь что такое НАТО? Это определенный юридический договор, который при определенных условиях обязывает выполнять что-то", – отметил военный.

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Майор ЦАХАЛ пояснил, что если текст договора будет написан правильно, то у каждой страны будут свои обязанности.

"И каждое государство должно быть гарантом территориальной целостности и независимости Украины независимо от того, как действуют другие страны-участницы этого договора", – пояснил он.

Напомним, 29 марта делегации Украины и России провели в Стамбуле переговоры о завершении войны. На них обсуждалась возможность подписания Договора о гарантиях безопасности для Украины, соответствующий референдум в стране и вывод оккупационных войск РФ.

О результатах переговоров читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, член украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что в процессе переговоров Россия и Украина не подписывают никаких договоров, только доносят свои предложения до противоположной стороны. Ключевой вопрос для нашего государства – новая система гарантий безопасности для Украины.

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