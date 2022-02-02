Особого статуса Донбасса, которого хочет Россия, не будет, – Кулеба

Донецкая и Луганская область не получат никакого особого статуса, как это себе представляет Россия. Ни у одного региона не будет права ветировать любые общегосударственные решения.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он отметил, что политическая часть в Минских соглашениях стоит лишь на втором месте.

"Ни один регион Украины не будет иметь право вето на любые общегосударственные решения, это написано на камне. Поэтому никакого особенного статуса, как себе представляет Россия, никакого вето не будет", – сказал Кулеба.

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Министр пояснил, что Украина проводит глубокую реформу децентрализации.

Также он отметил, что страна готова работать над выполнением Минских соглашений, но они начинаются с вопросом безопасности. На нам и необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о необходимости пересмотреть Минские соглашения, поскольку полное их выполнение будет означать уничтожение Украины.