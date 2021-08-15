Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым во дворе собственного дома: все подробности и фото

Мэр Кривого Рога Константин Павлов умер в воскресенье, 15 августа. Тело мужчины нашли в собственном дворе.

О происшествии в Facebook написал украинский политик Вадим Рабинович.

Стало известно, что тело мужчины нашли в селе Вольное во дворе собственного домохозяйства. На теле обнаружено огнестрельное ранение в области грудной клетки. Рядом с ним лежало охотничье ружье.

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По предварительным данным СМИ, мэр совершил самоубийство.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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