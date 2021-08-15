Гибель мэра Кривого Рога: как жил и чем запомнился Константин Павлов

В селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружили в собственном дворе, рядом лежал автомат.

Было ли это убийство или самоубийство, пока выясняют правоохранители. А пока OBOZREVATEL рассказывает, что известно о погибшем политике и как начиналась его карьера.

Политик родился 12 января 1973 года в Кривом Роге. Образование получил в местном техникуме, а после пошел работать слесарем на Южный горно-обогатительный комбинат.

С 1996 Павлов занимал руководящие должности в компании "Кривбассконсалтинг". В 1999 году вернулся на Южный ГОК в качестве заместителя начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности.

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Спустя три года он перешел на суриковый завод Кривого Рога. Занимал на предприятии руководящие должности до 2006 года.

К 2005 году Павлов получает диплом о высшем образовании в Межрегиональной академии управления персоналом и становится членом "Партии регионов". Сначала возглавлял городскую организацию политсилы, а через год стал заместителем мэра Кривого Рога.

Дважды избирался в областной совет. В 2010 году стал главой криворожских регионалов и именно в этом статусе в 2012 году прошел в парламент по мажоритарным спискам.

После роспуска Рады в 2014 году Павлова снова избирают народным депутатом – снова на мажоритарном округе №31, но на этот раз как самовыдвиженца. Вскоре он присоединился к партии "Оппозиционный блок".

В 2019 году политик попытался получить мандат, однако безуспешно. Тогда народным избранником стал "слуга народа" Захарченко. В течение года Павлов занимал должность советника Юрия Вилкула в исполкоме Криворожского горсовета. А в 2020 году пошел на местные выборы от партии "ОПЗЖ".

По результатам голосования наибольшую поддержку избирателей (44,96%) получил кандидат Юрий Вилкул. Однако он отказался от участия во втором туре. Свое решение объяснил состоянием здоровья, одновременно призвав поддержать выдвиженца от "Оппозиционной платформы" – Константина Павлова.

Интересно, что в первом туре поддержка Павлова составляла около 10%. Но после повторного голосования ситуация резко изменилась: экс-регионал неожиданно набрал 56,96%, обогнав своего соперника, "слугу народа" Дмитрия Шевчика.

Погибший политик был одним из 36 депутатов Рады, которые в января 2018 года голосовали против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Во времена депутатства попадался на кнопкодавстве и раздаче подарков для подкупа избирателей.

16 января 2014 года политик голосовал за так называемые "диктаторские законы" Януковича.

В 2017 году требовал признать статью 368-2 Уголовного кодекса неконституционной. Речь идет о статье, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.

В своей декларации указал земельный участок и дом в селе Вольное, две квартиры в Кривом Роге, наручные часы Continent и Ulysse Nardin, а также автомобиль Toyota Higlander.

Подробнее о смерти политика – читайте в материале OBOZREVATEL.