Не могут договориться: спикер Зеленского рассказал о проблемах подготовки встречи с Путиным

Следующая встреча участников нормандского саммита остается под вопросом. Представители четырех стран – Украины, Германии, Франции и России – по-прежнему не могут прийти к согласию по ряду вопросов, обеспечивающих проведение переговоров на высшем уровне.

На сегодня нет даже предпосылок для нормандской аудиенции на уровне министров, предшествующей основному саммиту. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "ДОМ", отвечая на вопрос обсуждения экологического кризиса на Донбассе.

"Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом, что уже говорить об экологии", – заметил он, однако добавив, что тема экологической безопасности крайне важна и заслуживает обсуждения на нормандской платформе.

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В свою очередь спикер МИД России Мария Захарова заявила, что именно Москва пытается инициировать четырехстороннюю встречу, но ее визави якобы игнорируют эти попытки.

"Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат и какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить", – указала она в комментарии одному из федеральных каналов.

Захарова добавила, что Германия и Франция "валят вину" на Россию, которая, по их мнению уклоняется от проведения саммита и демонстративно "делают вид, что не замечают откровенного хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в российском МИД указали, что направили перечень вопросов участникам нормандского саммита и ожидают их ответ.