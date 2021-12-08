7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байдена провели двухчасовые переговоры. Ключевой темой видеосаммита стала угроза полномасштабного российского вторжения в Украину, которая, по всей видимости, сохраняется и после переговоров. После разговора с Владимиром Путиным Джо Байден провёл переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии. Президент США также планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

За несколько дней до видеосаммита, 3 декабря, аналитический центр Atlantic Council опубликовал статью министра обороны Украины Алексея Резникова, в которой тот призвал западных лидеров оказать украинцам поддержку на фоне давления со стороны России. Он отметил, что "в условиях нависшей над Украиной угрозы полномасштабного российского вторжения демократический мир должен действовать, пока не стало слишком поздно". По словам украинского министра, "у западных лидеров ещё есть время сдержать Россию и продемонстрировать, что Украина не одинока". Несмотря на военное превосходство над вооружёнными силами Украины, в случае войны России не удастся удержать занятую территорию, так как "украинская земля будет пылать у них (российских военных — прим. авт.) под ногами". "Никто в Украине не недооценивает серьёзность нынешней ситуации, но нас вынудили жить, учитывая возможность крупной эскалации в течение многих лет. Украинцы знают, что мы будем делать, если столкнёмся с худшим сценарием — полномасштабным вторжением со стороны России. Мы будем сражаться. Мы будем защищать свою землю", — отметил он.

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Тем временем Владимир Путин, отправивший к границам Украины тысячи военных, сотни единиц военной техники и вооружения, озвучил свои требования. В частности, 1 декабря на церемонии вручения верительных грамот он заявил, что перед российской дипломатией "стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности". По его словам, в диалоге с США и их союзниками он будет "настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток". "Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но всё было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше", — сказал он. А также в духе шантажа добавил, что "любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики", так как "спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения".

Примечательно, но некоторые СМИ обратили внимание на то, что Владимир Путин потребовал "правовые, юридические гарантии" того, что "НАТО не будет расширяться на восток", всего за несколько дней до годовщины подписания Будапештского меморандума. Этот документ гарантировал территориальную целостность и суверенитет Украины в обмен на её отказ от ядерного вооружения. Под ним стояли подписи лидеров США, Великобритании, России и Украины, однако в 2014 году Москва пренебрегла статусом гаранта и стала оккупантом.

Важно понимать, что якобы данное Михаилу Горбачёву обещание не расширять НАТО на восток, если будет распущен Варшавский блок, является фейком, придуманным в Москве. Так что ни Украине, ни государствам-членам Североатлантического Альянса не надо тешить себя иллюзиями — Москва всегда будет угрожать Украине войной из-за её перспектив вступления в НАТО. Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, когда официальный Киев придерживался внеблокового статуса. Если бы не этот статус, Владимир Путин не посмел бы напасть на Украины, ведь принцип коллективной обороны занимает центральное место в учредительном договоре НАТО, когда нападение на одно или несколько государств-членов Североатлантического Альянса рассматривается как нападение на всех со всеми вытекающими из этого для страны-агрессора последствиями.

Накануне американо-российских переговоров стало известно, что в качестве санкций рассматривается возможность отключения России от платёжной системы SWIFT, введение ограничений против лиц из ближайшего круга Владимира Путина, суверенного долга РФ и не только. В частности, об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, "знакомые с данной темой". По данным Bloomberg, обсуждается возможность санкций, которые ограничили бы обмен рубля на доллар, евро и британский фунт. Среди мер значатся меры против российских банков и экспорта российских товаров, полная остановка "Северного потока-2" и прочие санкции, которые, как сообщают западные СМИ, могут оказаться более жёсткими, чем в 2014 году.

В ответ Россия запустила информационную кампанию, в ходе которой фокусирует внимание на том, какие это повлечёт последствия для всей мировой экономики. Но, судя по всему, на Западе порядком устали как от самого Владимира Путина, так и от его неадекватных геополитических манёвров. На смену "business as usual" приходит понимание, что в случае с путинской Россией, "если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".

Судя по заявлениям сторон, переговоры не принесли мгновенных результатов, ведь ещё накануне Джо Байден сказал: "Я не приемлю ничьи „красные линии“". Как сказано на сайте Кремля, президент США "акцентировал якобы „угрожающий“ характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки". В ответ Владимир Путин "подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", и затянул старую песню, что РФ "серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении".

В сообщении сказано, что президенты "условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам" — так сказать, очередное договорились договариваться.

На сайте Белого дома сказано, что Джо Байден "выразил глубокую обеспокоенность" США и европейских союзников "по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины", "подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", "дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации". В сообщении сказано, что президенты "поручили своим командам принять меры, и США будут предпринимать их в тесном сотрудничестве с союзниками и партнёрами".

Во время брифинга пресс-службы Белого дома советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос журналиста, стал ли мир безопаснее после этих переговоров, заявил, что всё будет зависеть от того, что решит и сделает Путин. "Мы готовы ко всему. Я не буду делать прогнозы или характеризовать ситуацию, скажу только, что президент Байден продолжит делать все необходимое", — сказал он. Он отметил, что Джо Байден "прямо и недвусмысленно" предупредил Владимира Путина о серьёзных последствиях возможного вторжения России в Украину и "совершенно чётко объяснил позицию Соединённых Штатов по всем этим вопросам". По его словам, США готовы к любому варианту развития событий и предпримут "конкретные, чёткие" меры против Москвы, подчеркнув, что Вашингтон теперь "готов сделать то, чего мы не сделали в 2014 году".

В сухом остатке Владимир Путин загнал себя в геополитический угол. Отступать некуда, ведь кремлёвская пропаганда слишком долго рассказывала россиянам, что "не виноватая я, он сам пришёл". По данным "Левада-Центр" уровень доверия россиян в ноябре упал до отметки в 27% против 55% в 2014 году, 60–64% — в 2015-м. Но повторить "подвиг" с аннексией и оккупацией, если и получится, то слишком высокой ценой — Россию ждёт полная международная экономическая, финансовая и политическая изоляция. Давить и дальше на Украину изнурительно и бесполезно, ведь чем больше давления оказывает Россия, тем больше Киев поддерживают на международной арене и тем более патриотичным и сознательным становится украинское общество. Наступать нельзя отступать — ситуация для Владимира Путина по-настоящему патовая, и в ближайшие дни станет ясно, в каком месте он решит поставить точку. В любом случае, Украине, её союзникам и партнёрам надо быть готовыми к любому сценарию, в том числе неблагоприятному.