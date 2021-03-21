У Зеленского назвали цель правоохранителей в ходе столкновений на Банковой

Во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле здания Офиса президента 20 марта сотрудники правоохранительных органов пытались не допустить провокаций, и такая основная их цель была достигнута.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил начальник Управления государственной охраны (УГО) Сергей Рудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нужно было не допустить провокаций. В принципе, считаю, что эта цель на вчерашний день была достигнута. Относительно демократии главы государства Владимира Зеленского, думаю, все помнят 20 мая 2019 года, когда президент после инаугурации из Верховной Рады пешком через Банковую прошел через ворота в Офис президента и сказал их больше не закрывать. Поэтому все вопросы демократичности, в том числе на вчерашний день, были показаны", – выразил убеждение он.

Рудь напомнил, что согласно Конституции Украины каждый человек имеет право на мнение и высказывания. В ОП, по его словам, этого никто не запрещает и люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию.

При этом глава УГО подчеркнул, что все же нельзя допускать вандализма, провокаций, хулиганства, "всего того, что было допущено вчера".

"Оценка будет отдельно дана этим событиям. Все материалы – фото, видео, информация УГО будут предоставлены правоохранительным органам для того, чтобы проводились следственные оперативные действия и, я считаю, виновные были наказаны", – отметил Рудь.

Он добавил, что пока официально был задержан один человек, который бил окна на центральном подъезде здания ОП. Ранее в МВД показали видео с доказательствами вандализма задержанного гражданина.

На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и показали, как выглядел главный Офис главы государства.

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