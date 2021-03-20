Геращенко о событиях под Офисом президента: никто не избежит ответственности

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пообещал, что участники акции сторонников осужденного Сергея Стерненко в Киеве, которые изуродовали здание Офиса президента, будут привлечены к ответственности.

Он подчеркнул, что нарушители закона возместят нанесенный ущерб через суд. Все они зафиксированы камерами полицейских и СМИ, написал Геращенко в Facebook.

"Главное, что сегодня не пролилась кровь и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, так и правоохранителей. Поверьте, не было никаких проблем оцепить здание ОП сотням правоохранителей, которые ждали рядом, и не дать наделать весь тот вред стенам, окнам и табличкам", – пояснил замминистра МВД.

По словам Геращенко, тогда заказчики провокации достигли бы своей цели – кровопролития на видеокамеры с последующими призывами к свержению избранной власти.

"Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой, мечтали о том, чтобы в ответ на избиение стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями, выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ начнут еще больше кровопролития", – отметил он.

Геращенко добавил, что действия руководства полиции помешали планам провокаторов. Разбитое стекло, таблички на ОП заменят, а оскорбительные, матерные надписи смоют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 20 марта, у Офиса президента собрались сторонники осужденного Сергея Стерненко. Из-за акции меры безопасности у здания были усилены.