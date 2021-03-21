У Зеленського назвали мету правоохоронців під час зіткнень на Банковій

Під час акції на підтримку Сергія Стерненко біля будівлі Офісу президента 20 березня співробітники правоохоронних органів намагалися не допустити провокацій, і таку основну їхню мету було досягнуто.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив начальник Управління державної охорони (УДО) Сергій Рудь (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Потрібно було не допустити провокацій. В принципі, вважаю, що цю мету на вчорашній день було досягнуто. Щодо демократії глави держави Володимира Зеленського, думаю, всі пам'ятають 20 травня 2019 року, коли президент після інавгурації з Верховної Ради пішки через Банкову пройшов через ворота в Офіс президента і сказав їх більше не закривати. Тому всі питання демократичності, зокрема на вчорашній день, було продемонстровано", – висловив переконання він.

Рудь нагадав, що згідно з Конституцією України кожна людина має право на думку і висловлювання. В ОП, за його словами, цього ніхто не забороняє і люди можуть приходити на Банкову й демонструвати свою позицію.

Водночас глава УДО підкреслив, що все-таки не можна допускати вандалізму, провокацій, хуліганства, "всього того, що було допущено вчора".

"Оцінка буде окремо дана цим подіям. Усі матеріали – фото, відео, інформація УДО будуть надані правоохоронним органам для того, щоб проводилися слідчі оперативні дії і, я вважаю, винні були покарані", – зазначив Рудь.

Він додав, що поки офіційно було затримано одного чоловіка, який бив вікна на центральному під'їзді будівлі ОП. Раніше в МВС показали відео з доказами вандалізму затриманого громадянина.

Наступного дня після акції, 21 березня, прохід до ОП перекрили правоохоронці. Журналісти OBOZREVATEL побували на Банковій і показали, як виглядав головний Офіс глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL: