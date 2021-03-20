Сторонники Стерненко облили Офис президента краской и зажгли файеры: подробности, фото и видео

В субботу, 20 марта, у Офиса президента собрались сторонники осужденного Сергея Стерненко. Из-за акции меры безопасности у здания были усилены.

Участники протеста зажгли файеры и начали взрывать петарды, а затем облили здание ОП красной краской и обстреляли его из пиротехники, сообщают "Страна" и Pavlovsky News.

На стенах они написали "Свободу Стерненко". Также отмечается, что активисты пытались проникнуть внутрь здания, в котором уже разбиты несколько окон.

По данным журналистов, на месте собралось около 300 человек. Изначально акция проходила спокойно, на место пригнали автомобиль с колонками и включили музыку.

Ранее активисты анонсировали сюрприз от Стерненко на 23:00, однако подробностей не уточнили.

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